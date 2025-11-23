Scandale raciste au PSG : La réponse officielle à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, Lucas Chevalier a été mêlé à un scandale raciste sur les réseaux sociaux. Le gardien du PSG aurait malencontreusement liké une publication en faveur du RN. S’il s’en est défendu, le portier parisien n’a pas été mal accueilli par le public du Parc des Princes ce samedi soir face au Havre.

Un épisode troublant. En pleine période d’adaptation au PSG, Lucas Chevalier s’est retrouvé mêlé à un scandale raciste. La raison ? Le gardien de 24 ans a aimé une publication pro RN sur Instagram. Rapidement, l’international Français s’est défendu, et a justifié cet acte par une erreur involontaire.

Chevalier s’est expliqué sur le scandale « Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle. Ça m’emmerde. Le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière », répondait ainsi Lucas Chevalier sur le même réseau social.