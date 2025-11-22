Le PSG recale un «grand joueur», il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Rayan Cherki a rejoint Manchester City en provenance de l’OL. Autrefois tout proche du PSG, l’international Français a finalement atterri en Premier League, où il évolue désormais aux côtés de Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien parisien apprécie énormément le milieu offensif de 22 ans, qui l’impressionne totalement.

Un véritable prodige est passé tout près de signer en faveur du PSG. Comme l’a récemment révélé le journaliste Fabrice Hawkins, Rayan Cherki était tout proche de s’engager au sein du club parisien durant l’été 2024. La visite médicale du milieu offensif était même préparée, avant que ce dernier ne fasse volte-face.

Rayan Cherki impressionne en Angleterre Résultat, Rayan Cherki a totalement explosé à l’OL, attisant les convoitises de plusieurs clubs européens. Ce sera finalement Manchester City qui récupérera le grand talent né en 2003, qui a donc changé de dimension. Plus d’une fois encensé par Pep Guardiola, Rayan Cherki impressionne bon nombre de ses coéquipiers, dont Gianluigi Donnarumma. Au micro de Canal +, l’ancien gardien du PSG s’est exprimé sur son partenaire.