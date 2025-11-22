Le PSG recale un «grand joueur», il hallucine !

Cet été, Rayan Cherki a rejoint Manchester City en provenance de l’OL. Autrefois tout proche du PSG, l’international Français a finalement atterri en Premier League, où il évolue désormais aux côtés de Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien parisien apprécie énormément le milieu offensif de 22 ans, qui l’impressionne totalement.
Un véritable prodige est passé tout près de signer en faveur du PSG. Comme l’a récemment révélé le journaliste Fabrice Hawkins, Rayan Cherki était tout proche de s’engager au sein du club parisien durant l’été 2024. La visite médicale du milieu offensif était même préparée, avant que ce dernier ne fasse volte-face.
Rayan Cherki impressionne en Angleterre
Résultat, Rayan Cherki a totalement explosé à l’OL, attisant les convoitises de plusieurs clubs européens. Ce sera finalement Manchester City qui récupérera le grand talent né en 2003, qui a donc changé de dimension. Plus d’une fois encensé par Pep Guardiola, Rayan Cherki impressionne bon nombre de ses coéquipiers, dont Gianluigi Donnarumma. Au micro de Canal +, l’ancien gardien du PSG s’est exprimé sur son partenaire.
« Avant d’être un grand joueur, c’est une grande personne fantastique »
« Quand je suis arrivé ici, j’ai vu un grand joueur. Mais avant d’être un grand joueur, c’est une grande personne fantastique, c’est un grand ami, et je suis très content de travailler avec lui, de partager le vestiaire avec lui. Sa technique, tout le monde la connaît, c’est fantastique. Quand je le regarde à l’entraînement, c’est toujours un plaisir de le voir, les choses qu’il fait, c’est fantastique », confie ainsi l’Italien, sous le charme.