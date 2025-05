Scandale au PSG, «une réunion de crise» est annoncée

Ancien responsable de la communication du PSG, Yann Guérin a affronté de nombreuses tempêtes lors de son passage dans la capitale. L'une des plus difficiles à gérer fût l'affaire Periscope. En février 2016, Serge Aurier se retrouvait au centre d'une incroyable polémique après avoir insulté Laurent Blanc sur le réseau social.

« Je l’ai appris parce que Serge m’appelle en plein milieu de la nuit. Je suis entrain de dormir et il me dit qu’il y a une fausse vidéo qui tourne sur lui. Je raccroche, je regarde et ça commençait à être repris. Je rappelle Serge et je lui dis de me dire la vérité. Il me raconte tout. Je fais un message au directeur sportif, président. Je suis un peu le lancer d’alerte en interne et je demande de se voir très vite. Je suis entre le joueur et la direction, ce n’est pas simple » a déclaré Guérin.

« On n’a pas fait grand-chose de bien »

Avec le recul, il considère que le PSG a commis énormément d’erreurs, notamment après ce scandale. La faute la plus grossière a été commise par Nasser Al-Khelaïfi, qui avait soutenu son joueur malgré la condamnation. « On sent que l’on manque d’expérience, on fait des erreurs. On fait une réunion de crise, on est pas tous d’accord, mais le président tranche. Donc on applique. On convoque Serge pour qu’il présente ses excuses, mais c’est catastrophique. Il s’en fout, il lit une lettre. On n’a pas fait grand-chose de bien. Ensuite, le président va le voir à la réserve, c’est une catastrophique. Si tu le sanctionnes, tu ne peux pas aller le voir. Quelques jours après, il est titulaire » a déclaré Guérin.