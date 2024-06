Sauvé par Luis Enrique, Mbappé lâche une folle révélation sur le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse au lendemain de l'annonce officielle de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est apparu très souriant et soulagé. Et pour cause, l'ex-attaquant du PSG assure qu'il a vécu un calvaire à Paris cette saison, révélant qu'il pensait qu'il ne jouerait plus après un été tumultueux. Mbappé remercie ainsi Luis Enrique et Luis Campos.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Ce mardi, l'attaquant de l'équipe de France s'est ainsi présenté en conférence de presse en marge du match des Bleus contre le Luxembourg mercredi soir, pour la première fois en tant que joueur de la Casa Blanca . Souriant, Kylian Mbappé a semblé soulagé par le dénouement de ce feuilleton. Et pour cause, il révèle qu'au PSG il a vécu une saison très particulière après un été bouillant durant lequel il a décidé de ne pas prolonger. Kylian Mbappé assure ainsi qu'il a pensé qu'il ne jouerait pas après sa mise à l'écart du groupe en juillet dernier.

«On m'a parlé violemment»

« J'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, un jugement différent sur ce que je fais parce que j'ai toujours pensé que j'allais jamais jouer. Donc à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, c'était une saison réussie. Mais c'est sûr que quand on compare avec toutes les saisons que vous avez pu voir, je pense qu'il y en a eu des meilleures, mais je pense que celle-ci a été la plus difficile à jouer. Et la jouer comme je l'ai jouée, je suis très fier. Et je suis beaucoup plus fier de cette année-là, même si elle est peut-être moins bonne que mes standards à moi. Mais quand je sais tout ce que j'ai du traverser pour jouer, tout ce j'ai du subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière », assure-t-il devant les médias, avant de révéler que Luis Enrique et Luis Campos l'ont sauvé.

«Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé»