Rupture avec ses potes du PSG : Mbappé fait une grande annonce !

Recruté en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé a donc passé 7 saisons au sein du club de la capitale, qu’il a fini par quitter en 2024 pour rejoindre le Real Madrid. En partant, le Français a laissé derrière lui des joueurs dont il était très proche dans le vestiaire parisien. Ce n’est pas pour autant que le lien a été rompu entre Mbappé et eux.

Pendant ses 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a noué des liens très forts avec certains de ses coéquipiers. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi… Le désormais joueur du Real Madrid avait plusieurs amis au sein du vestiaire du club de la capitale. Une amitié qui tient encore et toujours aujourd’hui malgré le départ de Mbappé au Real Madrid.

« J’avais plein de potes à Paris ? J’en ai toujours » C’est lors d'un entretien accordé à So Foot Club que Kylian Mbappé a évoqué ses liens avec les joueurs du PSG. Celui qui évolue désormais au Real Madrid a alors confié : « J’avais plein de potes à Paris ? J’en ai toujours ». Et si Mbappé a laissé derrière lui de nombreux amis à Paris, il s’en est fait des nouveaux à Madrid : « Et ici, j’en ai ? Oui, aussi. Je connaissais déjà plein de joueurs ici, mais c’est sûr qu’on a un vestiaire quand même vachement jeune, on est tous de la même génération à peu près, de la même tranche d’âge, c’est plus facile de créer des liens, d’avoir les mêmes centres d’intérêt. Donc c’est un vestiaire dans lequel j’aime passer du temps et je me divertis beaucoup ici ».