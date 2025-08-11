Rupture avec le PSG : Le grand pote de Mbappé en remet une couche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé pendant trois ans au PSG, Achraf Hakimi s'est livré sans détour sur la méthode Luis Enrique. Et le latéral droit marocain, malgré sa grande proximité avec la star française du Real Madrid, confirme que le PSG n'a pas souffert de son départ il y a un an grâce au fonctionnement du coach espagnol du PSG.

Comme en témoigne son exceptionnelle saison 2024-2025 et sa victoire historique en Ligue des Champions, le PSG s'est parfaitement relevé du départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid à l'été 2024. Achraf Hakimi, qui a été le grand ami du capitaine de l'équipe de France durant trois saisons dans le vestiaire du PSG, a évoque ce constat samedi dans un entretien accordé à Canal + en rendant hommage à la méthode Luis Enrique.

« Si quelqu’un doit partir, l’équipe va rester forte » « Mon objectif, depuis que je suis arrivé à Paris, c’est de gagner la Ligue des champions, de rentrer dans l’histoire de Paris. Aujourd’hui, on l’a fait. Mais lorsque l’on a recruté Luis Enrique, on a vu le travail qu’il fait, on a vu les idées qu’il voulait montrer. La saison d’avant, on était arrivé en demi-finale. Je savais que cette année, ça allait être mieux. Il avait plus de temps pour travailler. Le coach a dit que le point fort du PSG, c’est l’équipe. Si quelqu’un doit partir, l’équipe va rester forte. On est resté ensemble, uni pour continuer à suivre les idées du coach. C’est ce que l’on a montré jusqu’à aujourd’hui », indique Hakimi, faisant donc référence au départ de Kylian Mbappé qui avait fait l'objet d'un énorme feuilleton l'an dernier au PSG.