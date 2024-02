Riolo dénonce un gros problème au PSG !

Alexis Brunet

Le PSG s’est imposé face à Brest ce mercredi soir, et va donc disputer les quarts de finale de Coupe de France. Bien que la qualification soit au bout, tout n’a pas été parfait pour le club de la capitale. Luis Enrique attend notamment le verdict final pour Kylian Mbappé qui a été touché durant la rencontre. Mais pour Daniel Riolo, c’est plus la défense parisienne qui inquiète.

Le PSG s'apprête à retrouver la Ligue des champions le 14 février prochain. Les partenaires d'Ousmane Dembélé seront opposés à la Real Sociedad, à l'occasion des huitièmes de finale. Le club de la capitale a évité un tirage encore plus compliqué, car il pouvait hériter notamment du Bayern Munich, ou bien du Real Madrid.

Le PSG devra faire sans Skirniar, Kimpembe, et Nuno Mendes

La Real Sociedad devrait se présenter à Paris avec de nombreux absents. Mais le PSG doit aussi faire sans plusieurs cadres. C'est surtout la défense parisienne qui est minée par les blessures. Luis Enrique sera privé notamment de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, ou bien Nuno Mendes. Il est possible qu'à cette occasion, Danilo Pereira soit aligné en charnière.

Riolo s'inquiète pour la défense du PSG