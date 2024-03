Révolution au PSG, Al-Khelaïfi dit tout

Alexis Brunet

Le PSG est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, alors que ce n’était pas le cas lors des deux dernières saisons. Le club de la capitale peut donc rendre la fin de sa saison extraordinaire, en allant loin dans la compétition. Mais Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien ne veut pas s’enflammer, et sait qu’il reste encore beaucoup de travail à effectuer.

Mardi soir dernier, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions, en venant à bout de la Real Sociedad. Un succès acquis grâce au doublé de Kylian Mbappé, déjà buteur lors du match aller. Le club de la capitale se met donc à rêver d'aller encore plus loin dans la compétition.

Al-Khelaïfi se veut prudent pour le PSG

Lors d’une interview accordée à Bartoli Time sur RMC , Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la bonne saison de ses troupes, ainsi que le parcours en Ligue des champions. Le président du PSG se veut prudent pour son équipe, bien conscient que cette dernière a beaucoup changée par rapport à la saison dernière. « Évidemment ! Les joueurs veulent gagner tous les matchs. Mais il faut aussi qu’on soit réalistes. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu’on les met ensemble. »

