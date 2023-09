Retour sur un vieux clash au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot a quitté le PSG à l'été 2019, et plusieurs différends avaient motivé à l'époque son choix de claquer la porte de son club formateur, à commencer par son positionnement en tant que sentinelle qui ne lui convenait pas. L'international français a évoqué le sujet lundi dans un entretien accordé à L'EQUIPE.

Alors qu'il fait désormais partie des titulaires en puissance dans l'entrejeu de l'équipe de France, Adrien Rabiot revient pourtant de loin. En 2018, il avait refusé son statut de réserviste avec les Bleus pour la Coupe du Monde, et il avait même entamé la saison suivante un véritable bras de fer avec le PSG qu'il avait fini par quitter en fin de contrat. Rabiot revendiquait notamment une place de relayeur au milieu de terrain, alors que son entraîneur de l'époque l'utilisait plutôt comme sentinelle devant la défense.

« Je me sentais bridé… »

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE , Adrien Rabiot s'est d'ailleurs confié à ce sujet : « Je pense que le coach s'est adapté à moi au sens où il m'accorde un peu plus de libertés qu'avant. Il sait le joueur que je suis, les qualités que j'ai et ce que je peux apporter à l'équipe. Finalement, le fait d'avoir un peu plus de libertés pose moins la question du poste. À un moment, on parlait beaucoup de jouer sentinelle, au PSG ou en sélection, et c'est vrai que je me sentais bridé en pointe basse. Mais actuellement, en jouant à deux ou à trois, je me sens vraiment bien », indique le milieu de terrain de la Juventus Turin.

Rabiot est plus épanoui