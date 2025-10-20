Retour de Dembélé : Le vestiaire du PSG vend la mèche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, le PSG affronte le Bayer Leverkusen en Ligue des champions et veut poursuivre sa série de victoires. Le club va retrouver Marquinhos et Ousmane Dembélé dans son groupe. L'attaquant français pourrait donc faire son grand retour pour la première fois depuis des semaines, lui qui avait été touché début septembre. Warren Zaïre-Emery a évoqué le retour du Ballon d'Or 2025.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG l'an dernier, Ousmane Dembélé a montré qu'il était un joueur extrêmement talentueux. L'attaquant français n'est peut-être pas le plus expressif et démonstratif mais sa présence dans l'effectif est indispensable. Warren Zaïre-Emery, qui a porté le brassard de capitaine, l'attend de pied ferme.

« C'est un leader » En prenant les rênes du PSG l'an dernier, Ousmane Dembélé a mené sa barque vers le premier sacre en Ligue des champions. Son retour était très attendu par ses coéquipiers. « Je dirais comme Marquinhos que c'est un leader même s'il ne s'exprime pas beaucoup. Dans le vestiaire, les gens analysent et regardent ce qu'il fait. On est contents qu'il revienne. C'est le Ballon d'or, on est fiers de le retrouver. On sait qu'il va tout faire pour aider l'équipe » déclare Warren Zaïre-Emery en conférence de presse.