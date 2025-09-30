Retour à Barcelone : La décision surprise de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

La scène a suscité la panique ce samedi, en marge du choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions. À l’occasion de la rencontre entre le PSG et l’AJ Auxerre, Vitinha est sorti avant la mi-temps. Cette décision surprenante signée Luis Enrique visait néanmoins à préserver l’international portugais en vue de son retour en Catalogne.

Son effectif étant déjà décimé par les blessures, le PSG fait désormais preuve de précaution avec ses joueurs. Mais la moindre scène inattendue a le don de créer la panique. Cela a notamment été le cas avec la sortie prématurée de Vitinha, remplacé avant la mi-temps contre l’AJ Auxerre ce samedi. Immédiatement, l’inquiétude était de mise concernant la présence du milieu de terrain portugais pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Luis Enrique n'a voulu prendre aucun risque avec Vitinha Cette décision surprenante était signée Luis Enrique. Mais comme le rapporte Le Parisien, elle visait surtout à ne prendre aucun risque avec Vitinha, l’entraîneur du PSG ayant décelé un souci du haut de la tribune. Le troisième du Ballon d’Or 2025 devrait toutefois être en mesure de tenir sa place ce mercredi soir pour le retour de Luis Enrique en Catalogne.