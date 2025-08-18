«Récupérer le max d'oseille» : Désiré Doué explose au PSG et recherche le jackpot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l'espace de quelques mois seulement, Désiré Doué est devenu l'une des nouvelles têtes d'affiche du PSG. Recruté à Rennes l'été dernier, le Français, aujourd'hui plus bankable que jamais, a toutefois la particularité de n'avoir signé avec aucun sponsor. Adidas, Nike et compagnie se l'arrachent et grâce à ses performances, Doué voit les augmenter.

Aujourd'hui, il est devenu normal qu'un joueur de football, encore plus une star, soit signé chez un sponsor. C'est le cas de Kylian Mbappé chez Nike, Lamine Yamal chez Adidas ou encore Antoine Griezmann chez Decathlon. Du côté du PSG, Désiré Doué est en revanche lui une espère rare. En effet, à l'heure actuelle, l'international français n'est engagé avec aucun sponsor. Pourtant, ça fait un moment maintenant que les discussions sont engagées avec différents sponsors, mais étant donné que Doué continue encore et encore de crever l'écran avec le PSG, ça lui permet de réclamer à chaque fois un peu plus d'argent.

« Il a des discussions avec toutes les marques dont Puma » Travaillant chez Puma, Robin Spiero s'est confié sur le cas particulier de Désiré Doué à l'occasion du podcast Podiom. C'est ainsi qu'il a notamment expliqué à propos de la star du PSG : « Je ne peux pas en dire trop car il a des discussions avec toutes les marques dont Puma. En gros, Doué, ça fait plus de deux ans qu’il n’a pas de contrat, il a fait des rendez-vous avec toutes les marques. Il a testé toutes les marques. Il fait ça depuis un an et il le fait au moment où il commence à être performant en Ligue des Champions. On se dit que c’est le moment pour signer, ils ont attendu le bon moment pour récupérer le max d’oseille. Et puis 2 mois après, tu as la même réflexion et puis 2 mois après, tu as la même réflexion ».