Real Madrid : Une signature galactique au PSG ?

Thibaut Courtois a été un élément plus que clé lors des sacres du Real Madrid en Ligue des champions en 2022 et l’année dernière. Du point de vue d’Arsène Wenger, Gianluigi Donnarumma marche sur ses traces et pourrait être l’architecte du succès du PSG cette saison en C1.

En cette année 2025, Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé sont métamorphosés. Le premier cité s’est mué comme étant un rempart premium lors des soirées européennes du PSG lorsque l’autre a déjà marqué 25 buts depuis la Saint-Sylvestre.

«On sait que par le passé Thibaut Courtois a fait gagner la C1 au Real» Aux yeux d’Arsène Wenger, il y a un point commun évident entre le Real Madrid vainqueur de deux des trois dernières Ligues des champions et ce Paris Saint-Germain : le gardien. « Ils ont souffert dans cette Ligue des champions mais j'ai toujours pensé que s'ils passaient la phase de ligue, ils iraient loin. Ils ont progressé dans l'équilibre de l'équipe, dans la dimension physique et dans la confiance en leur jeu. Aujourd'hui, ils ont des points forts à des postes clés. On sait que par le passé Thibaut Courtois a fait gagner la C1 au Real (neuf arrêts contre Liverpool lors de la finale 2022 et trois face au Borussia Dortmund en 2024) ».