RC Lens - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le retour de la Ligue 1 ! Et cette 18e journée journée, la première de la phase retour, va se conclure par un choc entre le champion de France et son dauphin. En effet, le RC Lens reçoit le PSG au Stade Bollaert dimanche soir à 20h45. Un match qui ne manque pas d'enjeux puisque les Sang-et-Or tenteront de se rapprocher du podium tandis que les Parisiens voudront conserver leur avance en tête. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Après la trêve hivernale, la Ligue 1 est de retour ! Ce week-end se déroule en effet la 18e journée et marque ainsi le début de la phase retour. Une journée qui sera notamment l'occasion de voir s'affronter les deux principaux animateurs de la saison dernière. En effet, dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens reçoit les champions de France en titre au Stade Bollaert dimanche à 20h45. Un choc qui revêt plusieurs enjeux.

Un choc à enjeux

Eliminé par l'AS Monaco en Coupe de France dès son entrée en lice à l'issue d'une séance de tirs-au-but assez folle, le RC Lens concentre désormais tous ses efforts sur la Ligue 1. Septième au classement avec 26 points, les Lensois sont décrochés du podium puisqu'ils pointent à 7 points de l'AS Monaco, troisième. Par conséquent, la réception du PSG est très importante pour les hommes de Franck Haise qui souhaitent revenir dans la course aux places européennes, et ainsi profiter du nul de l'OM contre Strasbourg (1-1).



Le PSG a vécu un début d'année bien plus prolifique avec la victoire dans le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) puis une qualification tranquille contre les amateurs de l'US Revel en Coupe de France (9-0). Désormais, l'objectif est de conforter l'avance en tête de la Ligue 1 et préparer au mieux le huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Quelles équipes pour RC Lens - PSG ?

Comme pour la majeure partie des équipes de Ligue 1, la CAN et la Coupe d'Asie impactent l'effectif du RC Lens. Pour affronter le PSG, Franck Haise sera ainsi privé de Nempalys Mendy, Salis Abdul Samed, Morgan Guilavogui et Abdukodir Khusanov sont retenus pour ces compétitions, tandis qu'Oscar Cortés a quant à lui été sélectionné avec les U23 de la Colombie pour le tournoi pré-olympique de la CONMEBOL. Enfin, Massadio Haïdara et Deiver Machado sont blessés. Les Lensois joueront toutefois dans leur traditionnel 3-5-2. A noter que la recrue Jhoanner Chávez sera dans le groupe.



La composition probable du RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, El-Aynaoui, Diouf, Frankowski - Sotoca, Wahi, Pereira da Costa



Côte PSG, l'impact des compétitions en cours est moins important est ne concerne que deux joueurs à savoir Achraf Hakimi et Lee Kang-In. La principale interrogation sera donc de savoir comment Luis Enrique va compenser l'absence du Marocain, titulaire indiscutable depuis le début de saison. La solution la plus logique serait d'aligner Nordi Mukiele, mais ce dernier est régulièrement annoncé sur le départ. Par conséquent, c'est Warren Zaïre-Emery qui pourrait dépanner à ce poste. A noter que Fabian Ruiz ne sera pas remis pour ce choc.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery ou Mukiele, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Soler ou Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola

Où et quand voir le match ?