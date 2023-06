PSG : Zidane envoie un énorme message à Mbappé, Messi va enrager

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison exceptionnelle sur le plan statistique, Kylian Mbappé fait partie des candidats au Ballon d'Or 2023. Malgré des résultats décevants avec le PSG, la superstar française a brillé lors de la Coupe du Monde avec la France. Et Zinedine Zidane n'a pas caché son admiration pour le joueur de 24 ans, lui promettant un avenir radieux.

L'admiration réciproque entre Kylian Mbappé et Zinédine Zidane ne fait aucun doute. Véritable idole du Bondynois, le champion du monde 1998 ne manque pas d'être élogieux lorsque le cas de Kylian Mbappé est évoqué. Bien qu'il ne se soit encore jamais retrouvé dans le même club, les deux hommes nourrissent une relation particulière.

Zidane en admiration devant Mbappé

Toujours sans club, Zinédine Zidane réalise de nombreuses opérations commerciales et associatives ces dernières semaines. Dans un entretien, qui sera disponible en intégralité dimanche dans Téléfoot , le champion du monde 1998 s'est enflammé au sujet de Kylian Mbappé : « Ce qu’il fait c’est incroyable, j’espère qu’il gagnera beaucoup de Ballons d’Or. Dans tous les cas, ce qu’il fait est fantastique pour l’équipe de France pour son club. On suit et on admire ». Un message qui ne devrait pas laisser insensible l'actuel joueur du PSG.

Mbappé a de la concurrence