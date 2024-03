PSG : Zaïre-Emery veut suivre Mbappé

Amadou Diawara

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, il rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et alors que les prochains Jeux sont organisés à Paris, le numéro 7 du PSG est encore plus déterminé à participer. Coéquipier de Kylian Mbappé au sein du club rouge et bleu, Warren Zaïre-Emery est prêt à jouer avec lui aux JO.

Sacré à la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé rêve de remporter les Jeux Olympiques en plus de l'Euro. En effet, l'attaquant du PSG a répété à plusieurs reprises qu'il voulait disputer les JO sous le maillot bleu.

Mbappé rêve de disputer les Jeux de Paris

Alors que le PSG ne lui a pas donné le feu vert pour les Jeux de Tokyo, Kylian Mbappé espère avoir la possibilité de disputer ceux de Paris cet été. Et il ne s'en est pas caché. En plus de Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery veut également participer à la fête dans la capitale française.

Zaïre-Emery est candidat pour les JO