PSG : Viré à cause de ses tweets, il se lâche

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Âgé de 32 ans, Mory Diaw va découvrir un nouveau défi sous les couleurs du Havre. Le gardien formé au PSG y retrouvera Nicolas Douchez, son ancien coéquipier devenu entraîneur des gardiens. Ce mercredi, le joueur est revenu sur ces retrouvailles, mais aussi sur son départ houleux du club parisien en 2015, lié à des tweets controversés.

« Ça t’apprend que le football, ce n’est pas seulement le week-end, je veux dire, sur un match, c’est tout au long de la semaine. C’est avant les séances, après les séances, la récup. Quand tu es entouré de Mike Maignan, Nicolas Douchez, Salvatore Sirigu, tu t’entraînes avec des grands joueurs et tu vois que rien n’arrive au hasard. S’ils sont performants pendant autant d’années, c’est qu’il y a un vrai travail derrière. J’ai pris exemple sur cette rigueur et c’est ce que j’ai mis en place tout au long de ma carrière jusqu’à aujourd’hui. Je prends plus soin de mon corps, je fais attention aux détails » a confié Diaw ce mercredi.

Des retrouvailles en Normandie

Diaw retrouvera cette saison Nicolas Douchez, son ancien coéquipier dans la capitale, désormais entraîneur des gardiens au HAC. Un lien que Diaw n’a jamais perdu de vue. « Franchement on a continué d’entretenir une bonne relation, même après le PSG. On s’écrivait de temps en temps quand j’étais à l’étranger. Quand je suis revenu en France, il voyait tous les matchs que je jouais. On s’écrivait plus souvent. Il me disait « ça, je pense que tu peux mieux faire », etc. Il m’a toujours donné des conseils. La relation qu’on a, c’est une relation de… je le considère comme mon grand frère » a reconnu Diaw.