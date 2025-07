Le boss du PSG annonce du lourd pour 2026 !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), Nasser Al-Khelaïfi s’est montré fier de la saison historique réalisée par le PSG. Le président parisien a salué le travail accompli par l’ensemble des composantes du club, tout en fixant déjà le cap vers 2026, avec des ambitions intactes.

« Tous ces succès sont le fruit du travail de chacun, tous les présidents, joueurs, entraîneurs, directeurs sportifs et collaborateurs du passé. Aujourd’hui, je tiens à remercier particulièrement notre section football, nos salariés, nos partenaires, notre entraîneur exceptionnel Luis Enrique, et nos soldats – nos joueurs – qui défendent chaque jour l’institution et se battent pour le Club à chaque match, sur le terrain comme en dehors », a écrit le président du PSG dans un communiqué publié sur le site du club.

Le PSG annonce la couleur

Mais le responsable qatari ne veut pas s'arrêter là. Al-Khelaïfi souligne que le projet du PSG s’inscrit dans une vision à long terme. « Mais notre projet ne se limite pas à gagner aujourd’hui ou demain, il s’inscrit dans la durée. Nous construisons quelque chose de solide, de durable. Il reste encore tant à accomplir. Et comme le dit la chanson, « après tant d’années de galères et de combats », nous continuerons de travailler encore plus dur chaque jour. Avec humilité, toujours animés par l’esprit collectif où la superstar, c’est l’équipe, fidèles aux valeurs du sport, fiers de porter les couleurs du Paris Saint-Germain et de représenter la France » a-t-il indiqué ce mercredi.