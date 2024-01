PSG : Victime d’une «injustice» face à Mbappé, il raconte

Thibault Morlain

Issu du centre de formation de l’AS Monaco, Kylian Mbappé était auparavant passé par l’INF Clairefontaine, la fabrique de l’élite du football français. Pendant deux ans, il a alors pu apprendre énormément, bien que pour Mbappé, cela aurait pu se passer différemment. En course également pour intégrer Clairefontaine à l’époque, Rayan Chalel a fait une révélation.

Alors que Clairefontaine est le lieu de rassemblement de l’équipe de France, c’est également le centre de pré-formation des pépites du football tricolore. Certains des plus grands joueurs français sont passés par l’INF à l’instar de Thierry Henry, Blaise Matuidi, Nicolas Anelka, mais également Kylian Mbappé. Révélé du côté de Bondy, celui qui brille aujourd’hui au PSG a ensuite pris la direction de Clairefontaine.



« J’y vais, je fais mon test, Kylian n’est pas là »

A l’époque, Rayan Chalel était également en concurrence avec Kylian Mbappé pour intégrer Clairefontaine. A ce propos, pour Unifoot TV , il a d’ailleurs dénoncé une injustice avec l’actuelle star du PSG, révélant : « J’ai vécu personnellement une injustice en benjamin, en U13. Les tests de Clairefontaine, ça m’a marqué. Je suis de la génération 1998, la génération Mbappé. Troisième tour, le premier à Clairefontaine. Dans ma sélection, dans les joueurs qui étaient sélectionnés pour le rassemblement, il y avait Mbappé. J’y vais, je fais mon test, Kylian n’est pas là, il n’est pas présent ce jour là. 4ème tour, dans la liste, Kylian Mbappé. Quand tu creuses un peu et maintenant j’ai ce recul là, tout était joué un petit peu en avance. On parle de Kylian Mbappé. On sait la trajectoire qu’il a eu. Mais à 13 ans, ça m’a vraiment affecté ».

« Ça m’a quand même marqué »