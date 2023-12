PSG : Vers un fiasco historique pour le projet QSI ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG joue son avenir en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale pourrait ne pas participer pas aux huitièmes de finale de la C1 s'il flanche sur la pelouse du Borussia Dortmund. Et en cas d'élimination dès le premier tour de la compétition, le PSG réaliserait un triste record historique.

Lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du groupe de la mort. En effet, le club emmené par Luis Enrique est dans la poule F avec le Borussia Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. S'il a très bien débuté sa campagne de C1, en raflant les trois points pour son entrée en lice face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0), le PSG a pris une claque contre Newcastle lors du match suivant. En effet, la bande à Kylian Mbappé a essuyé une lourde défaite face aux Magpies au St-James' Park (4-1).

Une éliminatoire précoce du PSG en C1 ?

Pour la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le PSG a reçu l'AC Milan. Et le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait le job face aux Rossoneri , l'emportant 3-0 au Parc des Princes. Toutefois, le PSG a été surpris à San Siro. En effet, les hommes de Luis Enrique sont tombés face à l'AC Milan à l'extérieur lors de leur quatrième match de la saison en C1 (2-1). Alors qu'il retrouvait Newcastle le 28 novembre, le PSG avait à cœur de prendre sa revanche à Paris. Cependant, l'écurie rouge et bleu s'est fait peur. Malgré une grosse domination et un nombre incalculable d'occasions, le club de la capitale a dû se contenter du point du nul, arraché dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Le PSG a toujours passé les groupes en C1

Deuxième du groupe F actuellement, le PSG (7 points) n'a donc plus le droit à l'erreur. Alors qu'il ne reste plus qu'une journée à jouer en Ligue des Champions, le club de la capitale a son destin en main. Sachant que le Borussia Dortmund est premier avec 10 points, Newcastle et l'AC Milan sont à deux unités du PSG (5). En cas de victoire, l'écurie parisienne s'assure donc une qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Toutefois, en cas de nul ou de défaite, le PSG risque de voir l'un de ses poursuivants lui passer devant au classement au dernier moment. Et dans ce cas là, le PSG signerait un triste record historique sous l'ère QSI. En effet, l'écurie de Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais été éliminé à l'issue de la phase de groupes de la Ligue des Champions : cinq huitièmes de finale (2017, 2018, 2019 et 2022 et 2023), quatre quarts de finale (2013, 2014, 2015 et 2016), une demi-finale (2021) et une finale (2020).