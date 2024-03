PSG : Une très bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Au sortir d’une trêve internationale marquée par la blessure à l’ischio jambier de Bradley Barcola, le PSG amorce un sprint final. Engagé dans toutes les compétitions, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir (20h45), et devrait pouvoir compter sur les retours de trois joueurs. Explication.

Le PSG peut encore rêver. Fin mars, le club parisien est encore engagé dans toutes les compétitions possibles. Ce dimanche soir, Paris peut même accroître son avance en tête de la Ligue 1 en cas de belle performance face à l’OM lors du « Classique ». Les hommes de Luis Enrique affronteront ensuite Rennes en Coupe de France (3 avril) puis le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions (10 et 16 avril), avec également la réception de Clermont au Parc des Princes le 6 avril.

Barcola blessé, sera absent pour les prochains matchs

Forcément, cet enchaînement de match espère être abordé par Luis Enrique en toute tranquillité, et surtout avec le plus de forces en présence possible. Malheureusement pour le PSG, Bradley Barcola s’est blessé avec l’équipe de France Espoirs, et manquera les prochains rendez-vous… En revanche, les Parisiens ont pu compter sur le retour de trois joueurs ce jeudi.

Trois retours au PSG !