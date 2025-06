PSG : Une star menacée en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier du côté du PSG, Matvey Safonov n’avait pas manqué d’ambitions concernant son temps de jeu à Paris. Après une saison passée dans la peau d’un numéro deux, le Russe a affirmé qu’il n’était pas satisfait de sa situation. Le portier de 26 ans entend bien déloger Gianluigi Donnarumma de son rôle de numéro un.

« Je peux changer la situation au PSG »

« Cela ne me vient pas à l'esprit, mais je ne suis pas satisfait de la situation. C'est plus difficile quand on ne joue qu'une fois par mois. Il faut trouver un moyen de rester en forme. Un prêt ? On en discutera quand le club le voudra, mais s'il n'y a pas de conflits ou de désaccords, ça n'a pas beaucoup de sens de partir en prêt. Je ne suis pas satisfait de ma situation, mais je peux changer la situation au PSG », a ainsi confié Matvey Safonov au micro de Match TV.