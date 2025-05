PSG : Une star confirme des soirées jusqu’au bout de la nuit !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Youri Djorkaeff n'est resté qu'une saison au PSG (1995-1996). L'attaquant avait pris la décision de quitter le club parisien après sa victoire en Coupe des Coupes. Pourtant, l'attaquant s'était fondu parfaitement dans le groupe de Luis Fernandez. Aujourd'hui retraité, celui qui deviendra champion du monde en 1998 se souvient de soirées jusqu'au bout de la nuit avec des célébrités.

Joueur du PSG entre 1995 et 1996, Youri Djorkaeff s’est souvenu de cette saison exceptionnelle conclue par un titre européen, la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA (compétition aujourd’hui disparue). Un titre obtenu par un groupe de potes chapeauté par un jeune entraîneur, un certain Luis Fernandez.

« Franchement, cette saison au PSG a été fabuleuse sur un plan humain. On était vraiment une bande de potes avec Daniel (Bravo), Pascal (Nouma), Vincent (Guérin), Lolo (Laurent Fournier), les jeunes et les anciens, tous les uns derrière les autres avec de vrais joueurs » a confié Djorkaeff au cours d’un entretien accordé à L’Equipe. Le champion du monde 1998 se souvient surtout de l’ambiance légère qui régnait sur le club parisien à cette époque-là.

Des célébrités avec le groupe du PSG

Après chaque victoire, le groupe se rendait dans la capitale pour se restaurer en compagnie de célébrités comme l'animateur Nagui ou encore l'ancien joueur de tennis Yannick Noah, deux grands fans du PSG. « J'ai rarement vécu ça en club, moi qui venais de Monaco... On adorait sortir après chaque match à domicile avec quasiment les trois quarts de l'équipe. On buvait une bière avec nos familles, les gens de la corbeille du Parc, les artistes, les Nagui, Jean-Luc Delarue, les Nuls, Yannick (Noah)... On filait au resto jusqu'à 3-4 heures du mat'sur l'île de la Jatte (Hauts-de-Seine). C'était la grande époque Canal+ avec Michel (Denisot) » a déclaré Djorkaeff. Ces soirées et ces moments de complicité ne l’ont pas empêché de rejoindre l’Inter en 1996.