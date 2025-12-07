PSG : Une star change d'équipe en plein match, la scène lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur à deux reprises lors de la large victoire du PSG contre le Stade Rennais samedi soir (5-0), Khvicha Kvaratskhelia a eu besoin d'une assistance du staff médical du Paris Saint-Germain pendant le match. L'occasion pour Habib Beye et son équipe d'entraîneurs d'échanger avec certains joueurs de Rennes pendant la réhydratation. Marquinhos s'est incrusté.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a retrouvé goût à la victoire en Ligue 1. En effet, après avoir été battu par l'AS Monaco à Louis II la semaine dernière, laissant ainsi filer la 1ère place du classement que le RC Lens détient toujours, le champion de France a surclassé le Stade Rennais au Parc des princes (5-0).

Kvaratskhelia a besoin de soins, les Rennais parlent tactique en plein match Un score fleuve qui ne reflète pas totalement la physionomie du match aux yeux de Luis Enrique au vu des intentions de l'équipe d'Habib Beye. Le coach du club breton n'a cessé de donner des consignes à ses joueurs et a d'ailleurs profité des soins dont a hérité Khvicha Kvaratskhelia en plein match afin de discuter avec Esteban Lepaul, Lilian Brassier et Breel Embolo notamment.