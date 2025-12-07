PSG : Une star change d'équipe en plein match, la scène lunaire !

Buteur à deux reprises lors de la large victoire du PSG contre le Stade Rennais samedi soir (5-0), Khvicha Kvaratskhelia a eu besoin d'une assistance du staff médical du Paris Saint-Germain pendant le match. L'occasion pour Habib Beye et son équipe d'entraîneurs d'échanger avec certains joueurs de Rennes pendant la réhydratation. Marquinhos s'est incrusté.
Samedi soir, le Paris Saint-Germain a retrouvé goût à la victoire en Ligue 1. En effet, après avoir été battu par l'AS Monaco à Louis II la semaine dernière, laissant ainsi filer la 1ère place du classement que le RC Lens détient toujours, le champion de France a surclassé le Stade Rennais au Parc des princes (5-0).
Kvaratskhelia a besoin de soins, les Rennais parlent tactique en plein match
Un score fleuve qui ne reflète pas totalement la physionomie du match aux yeux de Luis Enrique au vu des intentions de l'équipe d'Habib Beye. Le coach du club breton n'a cessé de donner des consignes à ses joueurs et a d'ailleurs profité des soins dont a hérité Khvicha Kvaratskhelia en plein match afin de discuter avec Esteban Lepaul, Lilian Brassier et Breel Embolo notamment.
Marquinhos prend part à la causerie bord terrain rennaise
Lors de cette discussion en bord terrain, Marquinhos s'est incrusté dans la discussion en s'hydratant comme les joueurs rennais. Une scène assez cocasse voire lunaire qui n'a pas semblé déranger les joueurs et le staff technique d'Habib Beye. Une séquence qui a été vivement partagée sur les réseaux sociaux et notamment filmée par la journaliste Dounia Mesli.