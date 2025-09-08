PSG - Une star a signé : La presse anglaise dévoile la surprenante raison !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de mettre un terme à sa collaboration avec Gianluigi Donnarumma qui l'a amené sur le toit de l'Europe il y a moins de quatre mois. Direction Manchester City pour le portier italien. Un transfert presqu'inédit pour Pep Guardiola qui aurait tout à fait pu capoter. Explications.

L'amour n'a même pas duré trois ans avec Luis Enrique. Au bout de deux saisons seulement sous les ordres du coach du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a été prié d'aller voir ailleurs. Avec le transfert de Lucas Chevalier pour 40M€ hors bonus, l'entraîneur espagnol a affirmé en conférence de presse avant la Supercoupe d'Europe qu'il ne comptait plus sur le portier italien qui a notamment permis au PSG d'être sacré champion d'Europe en raison d'une décision de partir dans une autre direction avec un autre gardien.

«Nous sommes tous absolument ravis qu'il nous ait rejoints ici à City» Sur Instagram, Gianluigi Donnarumma annonçait de son propre chef la fin de son aventure sportive avec le PSG en citant indirectement que Luis Enrique était derrière cette décision. Près de trois semaines plus tard, le champion d'Europe 2021 avec l'Italie et 2025 avec le PSG pliait bagage pour Manchester City. Un recrutement salué par Hugo Viana, directeur sportif des Skyblues, sur le site officiel du club. « Le pedigree, la qualité et le palmarès de Gianluigi parlent d'eux-mêmes, et nous sommes tous absolument ravis qu'il nous ait rejoints ici à City (...). Il ne fait aucun doute que Gianluigi apportera encore plus de qualité et de profondeur à notre département de gardiens de but de haut niveau. Tout le monde ici est très heureux d'accueillir Gianluigi à Manchester City et nous lui souhaitons tout le meilleur pendant son séjour parmi nous ».