PSG : Une signature «phénoménale» annoncée dans la presse !

Une nouvelle fois époustouflant face à Arsenal ce mercredi soir en demi-finales retour de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est pour beaucoup dans l'excellent parcours du PSG. Ancien joueur croate du Milan AC, Zvonimir Boban n'avait que des louanges à la bouche après sa nouvelle masterclass au Parc des Princes.

Plus qu’une marche avant la gloire et la postérité. En contrôle, le PSG est venu à bout d’Arsenal ce mercredi soir (2-1), parvenant dans le même temps à se qualifier pour la finale de Ligue des champions. La deuxième de son histoire après celle de 2020. Arrivé un an plus tard, Gianluigi Donnarumma n’avait pas vécu cette terrible déception. Il aura l’occasion d’entrer dans l’histoire du club le 31 mai prochain face à l’Inter. Une nouvelle fois intraitable sur sa ligne, le portier italien a réalisé une nouvelle masterclass sous les couleurs du PSG saluée par Zvonimir Boban, ancien international croate.

Donnarumma salué en Italie

« C'est un gardien prédestiné, un phénomène, ça fait plaisir de le voir arrêter comme ça, c'est vraiment un gardien phénoménal. Il fait des choses absurdes, félicitations à lui et j'espère qu'il continuera comme ça. Je ne vois pas beaucoup de buts dans PSG-Inter, je le trouve très tactique et équilibré. Le PSG est beaucoup plus rapide que l'Inter » a déclaré Boban au micro de Sky Sports.

Le tacle adressé au Milan AC

De quoi donner des regrets au Milan AC, son club formateur. En 2021, le club italien n’était pas parvenu à s’entendre avec l’entourage de Donnarumma, notamment avec son agent de l’époque Mino Raiola, depuis décédé. C’était en tant qu’agent libre que le portier s’était engagé avec le PSG. « Donnarumma-Milan ? Une histoire très douloureuse, très indigne. Le club qui l'a formé a commis une erreur presque impardonnable » a confié Boban ce mercredi soir. Aujourd’hui, c’est le club parisien qui jubile.