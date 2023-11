PSG : Une polémique éclate, Luis Enrique lâche sa réponse

Pierrick Levallet

La dernière trêve internationale a fait de nombreuses victimes en Europe. Le PSG n'a d'ailleurs pas échappé à quelques coups durs, puisque Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont revenus blessés et ne seront pas disponibles ce vendredi contre l'AS Monaco. Malgré tout, Luis Enrique se veut assez neutre concernant la polémique autour du nombre de matchs dans une saison.

Eduardo Camavinga, Gavi, Vinicius Jr ou encore Erling Haaland sont revenus blessés - certains plus gravement que d'autres - dans leurs clubs respectifs. Le PSG n'a pas non plus échappé à quelques coups durs. En effet, Warren Zaïre-Emery ne sera pas disponible jusqu'à la trêve hivernale en raison d'une blessure à la cheville survenue lors de sa première sélection en équipe de France contre Gibraltar (14-0).

Nouveau coup dur pour Luis Enrique au PSG

Mais ce n’est pas tout. Luis Enrique ne pourra pas non plus compter sur Marquinhos ce vendredi pour la rencontre face à l’AS Monaco. Le défenseur brésilien, qui souffre des ischio-jambiers, devrait s’absenter une dizaine de jours. De ce fait, la polémique sur le nombre de matchs dans une saison refait surface. Mais Luis Enrique a botté en touche au moment d’aborder le sujet.

«Je m'adapte à la situation»