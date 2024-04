PSG : Une opération capote en France pour le clan Mbappé ?

Thibault Morlain

Dans le clan Mbappé, on préparerait une opération pour le moins inattendue. En effet, il a été révélé que Fayza Lamari, mère de l'attaquant du PSG, serait intéressée par l'idée de racheter le club de Nîmes. Cela serait toutefois encore loin d'être bouclé, d'autant que certains points refroidiraient le clan Mbappé.

Mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari s'occupe des intérêts de son fils, aujourd'hui au PSG. Mais voilà qu'elle pourrait décider de relever un nouveau défi. En effet, il a été révélé que Fayza Lamari serait en course pour racheter le club de Nîmes, aujourd'hui en National. « Je n’ai pas connaissance d’un projet de reprise de Nîmes Olympique », a cependant fait savoir son avocate.



« Elle estime que le prix demandé est trop cher »

Fayza Lamari rachètera-t-elle le club de Nîmes ? L'intérêt serait bel et bien réel, mais il y aurait certains points noirs pour la mère de Kylian Mbappé. « Elle estime que le club à un gros potentiel de supporters et elle a une maison au Thor. Mais elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux », explique un proche du dossier pour Objectif Gard .

Grosse concurrence pour le rachat de Nîmes

Le rachat de Nîmes par la mère de Kylian Mbappé serait donc encore loin d'être une réalité, d'autant que d'autres candidats seraient intéressés. En effet, cela serait le cas de Guy Cotret, mais aussi du City Group, qui possède déjà de nombreux clubs à travers le monde, dont Manchester City.