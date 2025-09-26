PSG : Une légende revient à Paris, Dembélé n’en revient pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi soir, Ousmane Dembélé a vécu une grande émotion en recevant le Ballon d'Or 2025 après sa saison historique au PSG. L'attaquant français n'a pas pu cacher sa joie au moment de l'annonce de son nom et il s'est vu remettre la prestigieuse récompensé par Ronaldinho. Un moment unique pour lui.

Cité parmi les deux favoris pour le Ballon d'Or aux côtés de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé l'a finalement emporté. L'attaquant du PSG, qui n'avait jamais été nommé jusque-là, a vécu un grand moment devant un contingent largement acquis à sa cause. Le tout aux côtés d'un Ronaldinho invité pour l'occasion.

Dembélé jubile avec une légende Immense joueur de talent, Ronaldinho est passé par le PSG de 2001 à 2003 avant d'écrire sa légende au FC Barcelone. Un chemin forcément inspirant pour Ousmane Dembélé, qui a d'abord porté les couleurs du Barça avant de débarquer à Paris. « Quand on m’a dit que ce serait Ronaldinho qui me remettrait le prix… bien sûr, je le connaissais déjà, mais c’est une légende. Fantastique » déclare-t-il au micro de TNT Sports Brasil.