PSG : Une légende prend position pour Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur d’un été de tous les changements, le PSG a décidé de nommer Luis Enrique à la tête de l’équipe première. L’Espagnol a depuis réussi à imposer un nouveau style de jeu à l’équipe parisienne, une arrivée validée par Ronaldinho, qui suit attentivement la reconversion de son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Le PSG a changé de visage durant l’été, avec onze nouveaux joueurs dans l’effectif mais également la nomination de Luis Enrique à la tête de l’équipe première. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la patte de l’Espagnol, avec un jeu porté vers l’avant et un pressing haut, tout en alternant les dispositifs tactiques depuis le début de la saison. Si Luis Enrique a déjà connu quelques gros succès, il a également subi des revers sévères, notamment à Newcastle ou à Milan. Cela n’empêche pas Ronaldinho de se montrer optimiste pour la suite, vantant les qualités du PSG et de son entraîneur.

PSG : Le Real Madrid annonce la couleur à Mbappé ! https://t.co/csCtPeK3h4 pic.twitter.com/Y2nrBWtiUL — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« J'espère que les choses se passeront très bien pour lui »

« Comme à chaque année, c'est très difficile (de remporter la C1). Mais le PSG a un grand entraîneur, de très grands joueurs, et donc, tout est possible », a confié l’ancien international brésilien, interrogé par l’ AFP. Ronaldinho avait eu l’occasion de côtoyer Luis Enrique en tant que joueur, du côté du FC Barcelone entre 2003 et 2004, qui est selon lui un « très bon entraîneur. Comme joueur, il était très fort. J'ai vu ce qu'il a accompli (comme entraîneur). J'espère que les choses se passeront très bien pour lui ».

Ronaldinho également sous le charme de Mbappé