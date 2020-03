Foot - PSG

PSG : Une légende du club sous le charme du nouveau Neymar !

Publié le 16 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Auteur d'une prestation aboutie contre le Borussia Dortmund (2-0), Neymar a surtout impressionné par son engouement et son activité sur le terrain comme le souligne Luis Fernandez.

Très motivé à l'idée de réaliser un grand match, Neymar a tenu sa promesse contre le Borussia Dortmund (2-0). Auteur d'un but crucial à l'aller, le Brésilien a ouvert le score au retour. Mais au-delà de sa prestation technique, c'est surtout sa hargne et son activité sur le terrain, notamment en ce qui concerne le repli défensif, qui ont impressionné. Et clairement, Luis Fernandez a apprécié la prestation de Neymar contre le club allemand.

«C'est ce Neymar qu'on aime»