PSG : Une catastrophe redoutée, Luis Enrique va prendre une grosse décision ?

Confronté à un calendrier exigeant, les joueurs du PSG ayant rapidement retrouvé le chemin de l’entraînement après la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique envisage de réintroduire des périodes de repos pour ses joueurs afin d’éviter le risque de blessures. Une stratégie qui avait porté ses fruits la saison dernière.
Les vacances ont été de courte durée pour les joueurs du PSG, disputant leur premier match de la saison le 13 août dernier face à Tottenham, pour la Supercoupe d’Europe, soit un mois après la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. La crainte de voir l’effectif parisien décimé par des blessures existe, un scénario que Luis Enrique et son staff veulent à tout prix éviter.
Du repos accordé aux joueurs du PSG
Après Senny Mayulu (adducteur), Khvicha Kvaratskhelia (cuisse), Ousmane Dembélé (cuisse) est lui aussi victime d’un pépin musculaire, une alerte à prendre en compte pour le PSG. Selon L’Equipe, Luis Enrique pourrait de nouveau accorder des plages de repos à ses joueurs durant la saison, comme il avait pu le faire l’année dernière.
La stratégie de Luis Enrique
Les joueurs du PSG pourraient ainsi être ménagés à tour de rôle sur des matches de Ligue 1 ou de Coupe de France, une volonté de Luis Enrique de répartir équitablement le temps de jeu en vue des grandes échéances du printemps, sans oublier la Coupe du monde l’été prochain.