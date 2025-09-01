PSG : Une catastrophe redoutée, Luis Enrique va prendre une grosse décision ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Confronté à un calendrier exigeant, les joueurs du PSG ayant rapidement retrouvé le chemin de l’entraînement après la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique envisage de réintroduire des périodes de repos pour ses joueurs afin d’éviter le risque de blessures. Une stratégie qui avait porté ses fruits la saison dernière.

Les vacances ont été de courte durée pour les joueurs du PSG, disputant leur premier match de la saison le 13 août dernier face à Tottenham, pour la Supercoupe d’Europe, soit un mois après la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. La crainte de voir l’effectif parisien décimé par des blessures existe, un scénario que Luis Enrique et son staff veulent à tout prix éviter.

Du repos accordé aux joueurs du PSG Après Senny Mayulu (adducteur), Khvicha Kvaratskhelia (cuisse), Ousmane Dembélé (cuisse) est lui aussi victime d’un pépin musculaire, une alerte à prendre en compte pour le PSG. Selon L’Equipe, Luis Enrique pourrait de nouveau accorder des plages de repos à ses joueurs durant la saison, comme il avait pu le faire l’année dernière.