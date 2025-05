PSG : Une catastrophe annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a validé mercredi soir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, et affrontera donc l'Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Et en direct sur les ondes de RMC Sport jeudi, Christophe Dugarry a d'ores et déjà promis l'enfer aux joueurs de Luis Enrique, estimant d'ailleurs que l'écurie italienne était favorite contre le PSG.

Qui du PSG ou de l'Inter Milan remportera la Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich ? Christophe Dugarry a déjà tranché sur la question, et l'ancien attaquant de l'équipe de France a rendu son verdict jeudi en direct dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport. Selon lui, le PSG ne partira pas favori contre l'Inter et risque de subir la force collective du club italien durant cette finale.

« Paris n'est pas favori »

« Pour moi, Paris n'est pas favori. Penser une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu ne comprends rien au football. L'Inter Milan sait faire tout ce que sait faire le PSG. Ils savent jouer en possession à leur manière, en transition ce sont des diables, ils savent mieux défendre que les Parisiens. L'équipe qui ressemble le plus au PSG c'est le Barça et l'Inter n'a pas perdu deux fois face au Barça », lâche Dugarry, qui estime donc que le PSG part perdant contre l'Inter Milan.

« Ce sont des machines »

« Les Italiens ce sont des machines et ils ont été élevés comme ça. Les Parisiens, aussi talentueux sont-ils, ils n'auront jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l'a. Ils sont nés pour ça », insiste Dugarry. Le message est passé...