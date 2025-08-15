Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée d'Illya Zabarnyi au PSG cet été suscite autant d’espoirs que d’interrogations. Alors que le jeune défenseur ukrainien débarque avec un statut de promesse, certains observateurs se penchent sur les implications extra-sportives de cette signature. Entre les attentes sur le terrain et les tensions politiques potentielles, le contexte autour de Zabarnyi reste délicat.

Le PSG a réalisé un joli coup sur le papier en s'offrant Illya Zabarnyi, jeune défenseur qui a fait ses classes sous le maillot de Bournemouth. A terme, il pourrait bien prendre la place de Marquinhos, et formé la prochaine charnière du PSG. Toutefois, l’aspect extra-sportif lié au contexte géopolitique ne peut être ignoré. La guerre en Ukraine et la présence dans le groupe de Matvey Safonov ont accentué le débat sur sa présence, et certains médias ukrainiens observent de près l’attitude du PSG et de Zabarnyi face à cette situation.

Le départ de Safonov est réclamé. Dans les colonnes de la publication locale Sport, Yevhen Levchenko, ancien international ukrainien, a exprimé ses inquiétudes. Selon lui, un joueur comme Safonov doit impérativement être transféré. « Je ne sais pas quels étaient les accords, mais j’espère que ce Russe quittera le club le plus rapidement possible. Si Safonov s’exprime publiquement contre la guerre, contre ce que fait la Russie en Ukraine, c’est normal pour moi. S’il garde le silence et qu’il ne dit rien à ce sujet, ce joueur devrait quitter le PSG dès que possible », a-t-il déclaré.