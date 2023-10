PSG : Un tacle lâché par Neymar ?

Jean de Teyssière

Et pendant ce temps, Neymar continue de se délecter de l'amour que lui porte le peuple saoudien. Souvent victime de sifflets dans les tribunes du Parc des Princes lors de son passage au PSG (2017-2023), le Brésilien est désormais joueur d'Al-Hilal, en Arabie saoudite. En Ligue des Champions asiatique, il a même marqué lors des phases de poules lors de la victoire des siens face au Nassaji Mazandaran Football Club (3-0). Et il a publié un message sur les réseaux sociaux, louant le soutien des supporters à son égard, en pleine débâcle parisienne à Newcastle (1-4)...

La sévère défaite du PSG face à Newcastle en Ligue des Champions mercredi (1-4) a beaucoup fait parler dans les médias. Jugée surprenante, cette défaite porte aussi le sceau de Luis Enrique, qui s'est déplacé en Angleterre avec seulement deux milieux de terrain, avec son système en 4-2-4. Et même en Asie, ce match a fait parler, y compris chez un ancien joueur du PSG, Neymar.

Neymar ovationné par les Iraniens

Face au club iranien du Nassaji Mazandaran Football Club, qu'affrontait Al-Hilal en Ligue des Champions asiatique, Neymar a marqué lors de la victoire 3-0 de son équipe. Lors de son but, l'ancien numéro 10 du PSG a été acclamé par la foule, y compris par les supporters adverses, ce que Neymar a beaucoup apprécié. Il l'a fait savoir, mais avec un timing douteux.

