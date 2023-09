PSG : Un problème identifié avec le nouveau crack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte s'est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable avec des performances remarquables sous ses nouvelles couleurs. Mais de son côté, Edouard Cissé affiche une crainte si Ugarte est considéré comme le nouveau crack du PSG...

Son nom ne vous disait peut-être rien avant cet été, et pourtant, Manuel Ugarte (22 ans) est désormais incontournable dans le onze-type du PSG ! Le milieu défensif uruguayen de 22 ans, attiré en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€ durant le mercato estival, enchaine les performances XXL depuis son arrivée, et beaucoup le considèrent d'ailleurs comme le nouveau crack du PSG.

«Si ton crack, c'est un milieu défensif, c'est que le PSG ne va pas bien »

Interrogé sur le site officiel de la Ligue 1, Edouard Cissé a livré son point de vue sur Manuel Ugarte et ses qualités : « C’est un bon joueur, agressif, donc il apporte quelque chose que le Paris Saint-Germain n'avait pas ces dernières saisons. Il y a plusieurs années, c’est ce que devaient amener Krychowiak et Stambouli, deux joueurs pas très hype. Et à l'époque, le PSG dominait donc ce n’étaient pas des profils qui brillaient. Mais quelques années ont passé et on se rend compte que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Sur les premiers matchs, on se rend compte que c'est un plus mais il y a un bémol : Ugarte doit être un joueur important de l'équipe mais ça ne peut pas être ton crack parce que si ton crack, c'est un milieu défensif, c'est que le PSG ne va pas bien, qu’il est en rodage », indique l'ancien milieu défensif du PSG, qui s'inquiète donc du secteur offensif si tant de responsabilités venaient à reposer sur les épaules d'Ugarte.

« Un joueur qu'il fallait à Paris »

Cissé poursuit à ce sujet en reconnaissant malgré tout les grandes qualités de l'international uruguayen : « Donc Manuel Ugarte fait son taf, il le fait très bien et il apporte quelque chose qui manquait au milieu parisien mais le PSG n’a disputé que cinq matchs de championnat. Ugarte laisse entrevoir de belles choses. C’est un bon joueur et un joueur qu'il fallait à Paris. Maintenant, à lui de terminer de s'adapter parce que le public parisien est exigeant mais pour l’instant, je dis oui ! », estime-t-il.