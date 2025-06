PSG : Un phénomène se lâche sur Luis Enrique !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant l'été dernier au PSG, Joao Neves n'a pas mis longtemps avant de se faire une place dans l'effectif mené par Luis Enrique. Le jeune Portugais est devenu un incontournable et il a participé activement à la victoire du club en Ligue des champions. Il doit beaucoup au projet de l'entraîneur espagnol qu'il n'a pas manqué d'encenser une nouvelle fois.

« Quand j’ai entendu l’idée qu’il avait pour le PSG, j’ai senti que c’était moi »

Malgré son jeune âge, Joao Neves n'a cessé de répondre présent cette saison et il a été vraiment séduit par le projet de Luis Enrique. « Il a une meilleure vision du foot, que je partage, et je pense que c’est la meilleure manière de voir le foot. C’est un jeu collectif, un jeu où ce ne sont pas dix joueurs à courir pour un seul, ou neuf pour deux, ou cinq à défendre et six à attaquer. On est onze à défendre et onze à attaquer et personne n’est plus important que les autres. Il n’y a qu’une chose au-dessus de nous, c’est le logo que les joueurs représentent. Quand j’ai entendu l’idée qu’il avait pour le PSG, j’ai senti que c’était moi » poursuit le milieu offensif.