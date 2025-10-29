PSG - Un phénomène à 40M€ : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l’été 2024 pour 40M€, Willian Pacho s’est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique dans le onze du club de la capitale. Et même si beaucoup le considèrent comme une référence mondiale, Adil Rami calme tout le monde avec une annonce choc sur le niveau de Pacho au PSG.

Auteur d’une saison 2024-2025 époustouflante sous le maillot du PSG, qui s’est ponctuée par un succès historique en Ligue des Champions, Willian Pacho (24 ans) est-il le meilleur défenseur central du monde ? Le sujet fait débat tant l’international équatorien, pour lequel le PSG avait déboursé 40M€, enchaine les performances XXL depuis son arrivée au Parc des Princes. Mais au micro de Ligue 1 +, Adil Rami a surpris son monde en calmant l’enflammade autour de Pacho.

« Ce n’est pas le meilleur » « Pour moi, Willian Pacho n'est pas le meilleur défenseur central au monde parce qu'il y a quand même Marquinhos à ses côtés. Pour être le meilleur défenseur central au monde, il faut pouvoir gérer toute une défense », confie l’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France, qui évoque ensuite les axes d’amélioration de Willian Pacho au PSG.