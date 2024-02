PSG : Un joueur sort de son calvaire, il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un but qui pourrait lui faire du bien. En difficulté depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a retrouvé le chemin des filets ce mercredi soir à l'occasion du huitième de finale de Coupe de France face à Brest (3-1). Après la rencontre, le buteur portugais avait du mal à masquer sa joie.

Le PSG est en quart de finale de Coupe de France. Onze jours après un succès en championnat, le club parisien a remis le couvert face à Brest, au Parc des Princes. Les trois buts ont été inscrits par Kylian Mbappé, Danilo Pereira, puis Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Depuis l'entrée en lice du PSG en Coupe de France, le Portugais a toujours trouvé le chemin des filets (3 buts en 3 matches).





Ramos heureux après son but

Après la rencontre, Gonçalo Ramos avait le sourire. « Mon but ? C’est venu d’un jeu collectif, et j’étais là juste pour finaliser l’action. Et c’était important d’être bien placé, et de pouvoir marquer ce but. Je pense que nous avons fait un bon match, nous avons gagné. Cette victoire, c’est le plus important. Et je suis aussi heureux d’avoir marqué un but » a déclaré le joueur au micro de PSG TV .

Ramos se projette déjà