PSG : Un joueur inquiète les médecins

L’avenir de Renato Sanches reste flou, mais une chose semble désormais certaine : ses blessures à répétition auraient enfin une explication. Prêté à Benfica par le PSG la saison dernière, le milieu portugais de 27 ans aurait subi une série de tests médicaux. Le diagnostic pointe une fragilité musculaire liée à un déficit en collagène.

Une carence a été trouvée

« Ce qui se passe, c’est que si vous avez un athlète qui souffre de plusieurs blessures continues, en particulier aux muscles, et que vous n’en détectez pas la cause directe, malgré un bon régime alimentaire, un entraînement et une récupération soigneuse, l’une des choses qui peut se produire est qu’il a une quantité inférieure à la normale de collagène de type 1 dans ses muscles et ses articulations. Le collagène est comme le ciment des muscles et une maison, si elle a moins de ciment, est plus fragile. Dans ce cas, il y a une plus grande fragilité musculaire » a déclaré un spécialiste au média portugais Record ce mercredi. Reste à savoir si ce diagnostic empêchera Renato Sanches de s’engager définitivement avec le Benfica. Il était question d’un possible deal à 10M€ avec le PSG.