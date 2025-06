Malheureux au PSG, le mensonge de Lionel Messi ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a alors posé ses valises au PSG. L'Argentin aura passé deux ans dans la capitale française, mais voilà qu'il ne garde pas un très grand souvenir de cette expérience. En effet, Messi avait expliqué qu'il n'était pas heureux avec sa famille. Une situation difficile à imaginer pour Jérôme Rothen.

Samedi, le PSG affrontera l'Inter Miami à la Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui verra donc les retrouvailles entre le club de la capitale et Lionel Messi. L'Argentin aura passé deux saisons à Paris, où ça n'a pas été si facile que ça pour lui. En effet, s'exprimant sur son passé au PSG, Messi avait notamment confié : « Ça a été une période difficile, mais c’est désormais derrière moi. Je n’étais pas heureux à Paris. Je ne me suis pas amusé, je n’aimais pas et cela a affecté ma vie de famille. J’ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants ».