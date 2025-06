Ousmane Dembélé : La catastrophe évitée par le PSG !

Touché à la cuisse lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Ousmane Dembélé n’a toujours pas lancé sa Coupe du monde des clubs. Le PSG a préféré ne prendre aucun risque pour éviter une rechute de l’attaquant de 28 ans. Et dans l’intimité du groupe parisien, on se félicite d’une telle décision.

Faire revenir Dembélé plus tôt «aurait été une erreur»

Au PSG, on se félicite d’ailleurs de cette décision. « Il n’y avait pas besoin de prendre le moindre risque avec Ousmane. S’il était revenu plus tôt et qu’il se blessait pour des mois, cela aurait été une erreur. C’est un joueur très important pour l’équipe et le coach a pris ses décisions selon les indications du corps médical » a confié un intime du groupe, interrogé par Le Parisien.