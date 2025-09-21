PSG : Un joueur «incroyable» a signé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a finalement signé une prolongation de contrat avec le PSG en février dernier après avoir songé à un départ, Nuno Mendes a prouvé ces derniers mois à quel point il était indispensable dans le projet de Luis Enrique. Et le coach espagnol du PSG lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage samedi.

Il avait été question l'hiver dernier d'un départ de Nuno Mendes (23 ans) étant donné que le latéral gauche portugais du PSG n'avait pas réussi à trouver d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Un transfert à Manchester United avait même été évoqué, et finalement, Mendes a fini par signer en février une prolongation de contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, mettant ainsi un terme à tout ce feuilleton.

« Il a une mentalité incroyable » Interrogé en conférence de presse samedi, Luis Enrique a déclaré sa flamme au numéro 25 du PSG : « C’est le type de joueur qui peut évoluer où il veut. Il a une mentalité incroyable, une qualité technique top, une qualité physique top. C’est un joueur incroyable, il peut défendre face à n’importe quel joueur et en devant, il a la qualité d’un attaquant », indique l'entraîneur espagnol du PSG au sujet de Mendes.