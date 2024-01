PSG : Un joueur envoie un message à Luis Enrique

La rédaction

Débarqué au PSG lors du dernier jour du mercato estival en 2020 en provenance du FC Porto, Danilo Pereira est arrivé dans la peau d'un milieu de terrain. Pour autant, le Portugais a souvent été repositionné en défense centrale, jusqu'à être principalement utilisé à ce poste. Présent en conférence de presse ce mardi, Danilo a indiqué apprécier ce nouveau rôle.

Il était arrivé au tout dernier moment. À la recherche d'une sentinelle, le PSG avait jeté son dévolu sur Danilo Pereira, alors milieu de terrain du FC Porto, lors du dernier jour du mercato estival en 2020. Malgré ce besoin pressant, le club de la capitale a rapidement revu le rôle de l'international portugais (70 sélections) dans son effectif.

Danilo, un milieu devenu défenseur

Positionné à son poste de prédilection lors de ses premiers matchs, Danilo a en effet vite dépanné au poste de défenseur central sous la houlette de Thomas Tuchel. Que ce soit sous Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et désormais Luis Enrique, le Portugais a majoritairement été utilisé en défense centrale. Avec l'Espagnol, Danilo a même joué tous ses matchs dans l'axe de la défense cette saison.

« C’est un poste que je connais bien et je m’y sens bien »