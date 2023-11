PSG : Un joueur du Real Madrid met la pression pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé anime déjà le marché des transferts bien que son contrat n’expirera qu’en juin prochain au PSG. De par son refus de renouveler son bail à l’instant T, les rumeurs fusent dans la presse. Et alors qu’en Espagne il est spécifié que le Real Madrid ne serait plus dans le coup, un joueur du club merengue lui a déroulé le tapis rouge.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. Et pour cause, son avenir est plus que jamais flou puisque comme le10sport.com vous le confiait le 2 octobre dernier, aucune décision de sa part n’est programmée dans les semaines à venir bien que son contrat au PSG prenne fin à l’issue de la saison.

Le Real Madrid communique, pas de discussions avec Mbappé

De quoi donner des idées à Liverpool selon la presse italienne, quid du Real Madrid ? Le club merengue a récemment publié un communiqué via lequel il était spécifié qu’aucune discussion n’avait lieu en coulisses entre les dirigeants madrilènes et le clan Mbappé. Pire, la Cadena SER expliquait la semaine dernière que le Real Madrid se retirait de l’opération Mbappé.

«Mbappé ? Bien sûr, c'est un crack. Il faut demander au président»