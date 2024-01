PSG : Un joueur de l’OM « martyrisé », il lâche ses vérités

Alexis Brunet

Le 24 septembre dernier, le PSG avait infligé une correction à l'OM, lors du premier Classique de la saison. L'équipe de Luis Enrique s'était imposée 4-0, et les Marseillais avaient grandement souffert. Bradley Barcola était titulaire lors de cette rencontre, et il avait fait passer un très mauvais moment à Jonathan Clauss.

Il y a certains matches qui sont très attendus dès le début de la saison. Pour les supporters de l'OM et du PSG, le Classique rentre sûrement dans cette catégorie. Ces dernières années, cette rencontre a souvent souri aux joueurs parisiens, et cela a encore une fois été le cas lors de la première opposition de la saison en Ligue 1 entre les deux clubs.

Le PSG s'était imposé 4-0 face à l'OM

Le premier Classique de la saison a eu lieu le 24 septembre dernier au Parc des Princes. Ce sont les partenaires de Marquinhos qui l'avaient emporté, et haut la main, puisqu'ils s'étaient imposés 4-0. Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani y étaient allés de leur but, alors que Gonçalo Ramos avait inscrit un doublé.

Barcola revient sur son duel avec Clauss