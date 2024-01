PSG : Comme Kylian Mbappé, il adoube Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain dispose de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola dans ses rangs cette saison. Depuis petit, le champion du monde tricolore ne cache pas son admiration pour Cristiano Ronaldo. Et à en croire les révélations faites par Barcola à Téléfoot, le principal intéressé et Mbappé partagent la même idole.

Cristiano Ronaldo a bien des fans éparpillés aux quatre coins de la planète. Le quintuple Ballon d’or et le détenteur de cinq Ligues des champions en a inspiré plus d’un. À commencer par Kylian Mbappé qui a été photographié dans sa jeunesse à ses côtés lors d’une visite au Santiago Bernabeu ou encore dans sa chambre entouré de posters de celui qui est surnommé « CR7 ».

Mbappé : «Ronaldo… Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui»

Dans le cadre de l’ Intérieur Sport qui lui était consacré en 2018, Kylian Mbappé revenait sur son amour pour Cristiano Ronaldo en s’exprimant sur sa défaite face à son Real Madrid en 1/8ème de finale de Ligue des champions avec le PSG. « Ronaldo… Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui, mais à ce moment-là… Même Ronaldo ne peut rien faire. J’ai entendu « Congratulations ». Ouais, ouais, merci. Franchement, je t’aime beaucoup, mais non, là c’est Kylian avant tout. Le Paris Saint-Germain, on a perdu. Même ton idole ne peut rien faire à ce moment-là ».

Barcola : «Cristiano Ronaldo ? C’est vraiment mon modèle, que ce soit dans le travail ou dans le jeu»