PSG : Un énorme scandale dénoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n’a pas manqué d’exprimer sa colère envers Didier Deschamps et l’équipe de France en raison de les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui louperont respectivement huit et quatre semaines de compétition. Mais en direct sur RMC lundi soir, Christophe Dugarry a dénoncé l’attitude du PSG en évoquant un scandale.

C’est la tuile pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué ! Vendredi dernier, alors que l’équipe de France est allée s’imposer contre l’Ukraine (2-0), les deux attaquants du PSG sont sortis sur blessure et rateront chacun plusieurs semaines de compétition avec le club de la capitale. Une situation qui agace considérablement les dirigeants du PSG, d’autant qu’ils prétendent avoir averti le staff médicale de l’équipe de France sur la situation à risque avec ces deux joueurs. Mais les attaques du PSG envers la FFF et les Bleus ne sont pas passées auprès de Christophe Dugarry…

« 100% derrière la Fédé et Deschamps » Lundi soir, en direct sur RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme, le champion du Monde 98 a chargé le PSG pour ses attaques contre Deschamps : « Je suis à 100% derrière la Fédé et derrière Didier Deschamps. On sait que Dembélé est fragile depuis plusieurs années. Là, il se blesse, c'est la faute à pas de chance. Que le PSG m'explique et me fasse croire qu'Ousmane Dembélé n'a jamais joué avec Paris quand il avait une charge musculaire trop importante, je n'y crois pas une seule seconde », lâche Dugarry.