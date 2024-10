PSG : «Un dictateur» ? Une grande réponse tombe sur Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur du PSG à l’été 2023, Luis Enrique n’avait pas tardé à mettre en place sa méthode et ses règles. L’Espagnol a alors été très exigeant à l’égard de ses joueurs au sein du club de la capitale. De quoi considérer l’entraîneur du PSG comme un dictateur ? Pas forcément si l’on en croit un proche d’un international.

Il y a quelques jours encore, avec le cas Ousmane Dembélé, Luis Enrique n’a pas hésité à montrer son autorité. En se passant du Français pour affronter Arsenal, l’entraîneur du PSG a ainsi fait passer à un message fort à son vestiaire. Le moindre écart entraîne une sanction, peu importe qui on est au PSG. Pour autant, ce n’est pas pour cela que Luis Enrique serait considéré comme un dictateur.

Vente PSG : Après l’OM, il balance de grandes révélations sur le Qatar https://t.co/5SejuXGnew pic.twitter.com/n2Wn9WLRC2 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

« Ce que demande Luis Enrique est la base du très haut niveau »

Ayant mis un cadre assez strict au PSG, Luis Enrique fait toutefois preuve de clémence, notamment concernant les sorties. De quoi faire alors dire à un proche d’un international pour L’Equipe : « Il n’a rien d’un dictateur là-dessus. Le PSG a un passif délicat en la matière, mais ce que demande Luis Enrique est la base du très haut niveau ».

« Je suis dur lorsqu’il faut l’être »

Luis Enrique sait donc être intransigeant quand il faut l’être, mais aussi moins rigide dans ses idées. L’entraîneur du PSG l’a d’ailleurs bien expliqué récemment, lâchant : « Je suis dur lorsqu’il faut l’être et plus plus permissif quand c’est nécessaire ».