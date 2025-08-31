PSG : Un crack snobé, une surprise fuite dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant perdu sa place de titulaire au cours des derniers mois du côté du PSG, Warren Zaïre-Emery a également perdu sa place en équipe de France. Le crack de 19 ans n’a pas été sélectionné pour le prochain rassemblement des Bleus par Didier Deschamps. Néanmoins, le milieu de terrain pourrait faire son retour en sélection plus vite que prévu.

« Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et il sera un joueur très important. Dans la carrière, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Tu peux être à un haut niveau et jouer moins. Je lui conseille de continuer comme ça, il est ce que doit être un joueur du PSG. » Cette semaine, Luis Enrique a eu des mots élogieux à l’égard de Warren Zaïre-Emery. Pourtant, le jeune milieu de terrain, rapidement considéré comme un phénomène après des débuts impressionnants en professionnels, a perdu du terrain au PSG ces derniers mois.

Deschamps s’est passé de Zaïre-Emery... Forcément, la sanction est tombée en sélection ; Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer le joueur du PSG dans sa liste pour le rassemblement des Bleus sur ce début de mois de septembre. « Pour Warren, sa situation a évolué, déjà sur la deuxième partie de la saison dernière, malgré la répétition des matchs. Il a une concurrence très élevée qui l’a amené à avoir moins de temps de jeu. Là, il n’y a eu que deux matches de championnat, même s’il y a eu la Supercoupe d’Europe aussi. Qu’il garde confiance en lui, même si ce n’est pas idéal de moins jouer. Il a eu une ascension précoce assez fulgurante aussi », a notamment confié le sélectionneur français afin de justifier son choix.